У НАБУ розповіли, коли за корупційні справи почнуть саджати

КИЇВ. 12 липня. УНН. Майже півсотні справ, переданих НАБУ і САП до українських судів загальної юрисдикції, наразі не розглядаються. Проте в Україні вже запущений процес, який дозволить прискорити впровадження кримінальної відповідальності за корупцію. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.