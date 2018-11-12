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У НАБУ розповіли, коли за корупційні справи почнуть саджати

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Майже півсотні справ, переданих НАБУ і САП до українських судів загальної юрисдикції, наразі не розглядаються. Проте в Україні вже запущений процес, який дозволить прискорити впровадження кримінальної відповідальності за корупцію. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН. 

“З поміж 166 кримінальних проваджень, в яких станом на кінець жовтня 2018 року детективи НАБУ України завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальні акти до суду, у 48 справах не відбулося підготовче засідання”, — йдеться у повідомленні.

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Також у НАБУ назвали лідера “антирейтингу” — це справа “тернопільських прокурорів”, щодо якої суд вкотре постановив повернути обвинувальний акт. Провадження не розглядається вже майже 2 роки після передачі до суду — з 11 листопада 2016 року.

Крім того, у Агентстві відзначили довге “ходіння” справи за обвинуваченням посадовців у завданні збитків ПАТ “Державна продовольчо-зернова компанія”. Дане провадження судові інстанції розглядають близько 22 місяців. Наступне підготовче засідання у справі призначене на 26 листопада у Святошинському районному суді м.Києва.

“Наразі лише у 35 провадженнях від НАБУ і САП ухвалено судові рішення. Більшість з них затверджують угоди про визнання винуватості або звільнення від кримінальної відповідальності стосовно другорядних учасників корупційних злочинів”, — йдеться у повідомленні.

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У НАБУ назвали причини, через які стопориться розгляд корупційних справ. Серед них — об’єктивний брак суддів, неявка, хвороби або відпустки учасників процесу тощо.

“Вищий антикорупційний суд має поставити фінальну крапку у справах від НАБУ і САП, а винесені вироки допоможуть повернути арештовані під час розслідувань кошти в дохід держави. Саме тому його якнайшвидшого створення вимагають і українське суспільство, і міжнародні партнери”, — наголошують у НАБУ.

Нагадаємо, у НАБУ застерегли від внесення змін до КПК.

Зазначимо, що у листопаді відбудуться іспити для відбору 39 суддів до Вищого антикорупційного суду. 6 листопада відбувся відбір кандидатів до Громадської ради міжнародних експертів.

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