ВРП затвердила штат суддів у Вищому антикорупційному суді

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Вища рада правосуддя погодила кількість суддів у Вищому антикорупційному суді – 39 штатних одиниць. Про це повідомило Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої Ради правосуддя України, передає УНН.

“23 липня 2018 року до Вищої ради правосуддя надійшло звернення Голови Державної судової адміністрації України від 20 липня 2018 року № 8-13463/18 із пропозицією погодити кількість суддів у Вищому антикорупційному суді — 39 штатних одиниць, з яких 12 — посади суддів Апеляційної палати цього суду. Зважаючи на зазначене, Вища рада правосуддя вирішила погодити кількість суддів у Вищому антикорупційному суді — 39 штатних одиниць, з яких 12 — кількість штатних одиниць суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Вища рада правосуддя 31 липня 2018 року розглянула питання про погодження кількості суддів у Вищому антикорупційному суді.

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Доповідач із зазначеного питання — член Вищої ради правосуддя Вадим Беляневич поінформував, що 21 червня 2018 року Верховною Радою України ухвалено Закон України “Про утворення Вищого антикорупційного суду”, який набрав чинності 28 червня 2018 року.

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про Вищий антикорупційний суд” кількість суддів Вищого антикорупційного суду визначається відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, та з окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Згідно із частиною шостою статті 19 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів.

Раніше стала відома, за якою процедурою відбудеться обрання суддів Вищого антикорупційного суду.

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