ВСП утвердил штат судей в Высшем антикоррупционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Высший совет правосудия согласовал количество судей в Высшем антикоррупционном суде - 39 штатных единиц. Об этом сообщило Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего Совета правосудия Украины, передает УНН.
"23 июля 2018 года в Высший совет правосудия поступило обращение Председателя Государственной судебной администрации Украины от 20 июля 2018 года № 8-13463/18 с предложением согласовать количество судей в Высшем антикоррупционном суде - 39 штатных единиц, из которых 12 - должности судей Апелляционной палаты этого суда. Учитывая указанное, Высший совет правосудия решил согласовать количество судей в Высшем антикоррупционном суде - 39 штатных единиц, из которых 12 - количество штатных единиц судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Высший совет правосудия 31 июля 2018 года рассмотрел вопрос о согласовании количества судей в Высшем антикоррупционном суде.
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Докладчик по данному вопросу - член Высшего совета правосудия Вадим Беляневич сообщил, что 21 июня 2018 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда", который вступил в силу 28 июня 2018 года.
Согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" количество судей Высшего антикоррупционного суда определяется в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" в пределах расходов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда, количества судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.
Согласно части шестой статьи 19 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация Украины по согласованию с Высшим советом правосудия с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в Государственном бюджете Украины на содержание судов и оплату труда судей.
Ранее стало известно по какой процедуре произойдет избрание судей Высшего антикоррупционного суда.