Уряд планує за місяць знайти приміщення для АКС

“В місячний термін плануємо знайти потрібні приміщення — і для суду першої інстанції, і для апеляційної палати”, — написав В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, в Адміністрації Президента України заявили, що Антикорупційний суд має бути створений до початку 2019 року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив вітчизняному МЗС розпочати консультації з міжнародними організаціями щодо відбору незалежних експертів в роботі АКС.