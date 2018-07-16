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Уряд планує за місяць знайти приміщення для АКС

Уряд планує за місяць знайти приміщення для АКС

Київ • УНН

 • 13637 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Уряд в місячний термін планує знайти потрібні приміщення для Вищого антикорупційного суду України. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив у мережі Facebook, передає УНН.

“В місячний термін плануємо знайти потрібні приміщення — і для суду першої інстанції, і для апеляційної палати”, — написав В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, в Адміністрації Президента України заявили, що Антикорупційний суд має бути створений до початку 2019 року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив вітчизняному МЗС розпочати консультації з міжнародними організаціями щодо відбору незалежних експертів в роботі АКС.

Українські Національні Новини

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