Гройсман доручив розпочати консультації щодо відбору експертів для АКС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив вітчизняному МЗС розпочати консультації з міжнародними організаціями щодо відбору незалежних експертів в роботі АКС. Про це голова Українського уряду повідомив у мережі Facebook, передає УНН.
“Антикорупційний Суд має розпочати роботу якомога швидше. Закони ухвалено, і невдовзі розпочнеться формування кадрового складу. Як уряд, ми не впливаємо на процес відбору суддів, але від нас залежить фінансування суду, його розміщення, охорона та забезпечення побутових потреб. В місячний термін плануємо знайти потрібні приміщення — і для суду першої інстанції, і для апеляційної палати. Одночасно звернувся до керівництва МЗС з дорученням розпочати консультації з міжнародними організаціями щодо відбору незалежних експертів в роботі суду”, — написав В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, в Адміністрації Президента України заявили, що Антикорупційний суд має бути створений до початку 2019 року.