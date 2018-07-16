Гройсман доручив розпочати консультації щодо відбору експертів для АКС

“Антикорупційний Суд має розпочати роботу якомога швидше. Закони ухвалено, і невдовзі розпочнеться формування кадрового складу. Як уряд, ми не впливаємо на процес відбору суддів, але від нас залежить фінансування суду, його розміщення, охорона та забезпечення побутових потреб. В місячний термін плануємо знайти потрібні приміщення — і для суду першої інстанції, і для апеляційної палати. Одночасно звернувся до керівництва МЗС з дорученням розпочати консультації з міжнародними організаціями щодо відбору незалежних експертів в роботі суду”, — написав В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, в Адміністрації Президента України заявили, що Антикорупційний суд має бути створений до початку 2019 року.