Гройсман поручил начать консультации по отбору экспертов для АКС

"Антикоррупционный Суд должен начать работу как можно быстрее. Законы приняты, и вскоре начнется формирование кадрового состава. Как правительство, мы не влияем на процесс отбора судей, но от нас зависит финансирование суда, его размещение, охрана и обеспечение бытовых нужд. В месячный срок планируем найти нужные помещения - и для суда первой инстанции, и для апелляционной палаты. Одновременно обратился к руководству МИД с поручением начать консультации с международными организациями по отбору независимых экспертов в работе суда", - написал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, в Администрации Президента Украины заявили, что Антикоррупционный суд должен быть создан до начала 2019.