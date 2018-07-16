Правительство планирует за месяц найти помещения для АКС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Правительство в месячный срок планирует найти нужные помещения для Высшего антикоррупционного суда Украины. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в сети Facebook, передает УНН.
"В месячный срок планируем найти нужные помещения - и для суда первой инстанции, и для апелляционной палаты", - написал В.Гройсман.
Как сообщал УНН, в Администрации Президента Украины заявили, что Антикоррупционный суд должен быть создан до начала 2019.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил отечественному МИД начать консультации с международными организациями по отбору независимых экспертов в работе АКС.