Правительство планирует за месяц найти помещения для АКС

"В месячный срок планируем найти нужные помещения - и для суда первой инстанции, и для апелляционной палаты", - написал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, в Администрации Президента Украины заявили, что Антикоррупционный суд должен быть создан до начала 2019.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил отечественному МИД начать консультации с международными организациями по отбору независимых экспертов в работе АКС.