Стало відомо, як обиратимуть суддів Вищого антикорупційного суду

“17 липня 2018 року Комісія за підтримки МЗС України направила запрошення до міжнародних організацій стосовно надання нам пропозицій щодо процедури добору та персоналій потенційних кандидатур для їх призначення членами Громадської ради міжнародних експертів відповідно до списку МЗС. Уже вчора Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вручив відповідні запрошення в ГРЕКО і МАНІВЕЛ, які є діючими структурами Ради Європи”, — повідомив Голова ВККСУ Сергій Козьяков.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України невідкладно з моменту ухвалення закону “Про вищий антикорупційний суд” (далі — Закон) розпочала підготовчий процес до проведення конкурсу на посади суддів до Вищого антикорупційного суду.

10 липня 2018 року на свій запит до МЗС України Комісія отримала вичерпну інформацію стосовно міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.

Цей підготовчий процес здійснюється на виконання частини першої статті 9 Закону, згідно з якою Комісія має на 6 років створити ГРМЕ як допоміжний орган для сприяння Комісії у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада ухвалила президентський законопроект про Антикорупційний суд

ГРМЕ виконує свої повноваження у складі шести членів, які призначаються ВККСУ виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України (стаття 9 Закону).

Такими міжнародними організаціями згідно з отриманим від МЗС України переліком є:

1. Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН).

2. Рада ООН з прав людини: Спецдоповідач з питання незалежності суддів і юристів.

3. Група держав проти корупції (ГРЕКО).

4. Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (МАНІВЕЛ).

5. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

6. Євроюст.

7. Європол.

8. Європейські партнери проти корупції (ЄППК).

9. Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ).

10. Міжнародна група з протидії відмивання брудних грошей (ФАТФ).

11. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

12. Інтерпол.

13. Світовий банк.

14. Європейський банк з реконструкції та розвитку (ЄБРР).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До ради експертів щодо Антикорупційного суду можуть входити українці - нардеп

Згідно із Законом України “Про Вищий антикорупційний суд”, членами ГРМЕ можуть бути громадяни України чи іноземці, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи в інших країнах не менше ніж 5 років зі здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних із корупцією.

“Комісія дуже оперативно включилася у процес створення Вищого антикорупційного суду. Тож, ми також розраховуємо на швидку та ефективну координацію міжнародних партнерів з делегування своїх представників до ГРМЕ. Зі свого боку Комісія готова, як завжди, забезпечити максимальну прозорість усіх етапів конкурсу відповідно до міжнародних стандартів у сфері судочинства під час конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду”, ̶ наголосив Козьяков.

Відповідно до пункту 3 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, конкурс на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та на посади інших суддів Вищого антикорупційного суду оголошується та проводиться протягом 12 місяців з дня набрання чинності Законом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд планує за місяць знайти приміщення для АКС

Вищий антикорупційний суд розпочинає роботу за умови призначення за результатами конкурсу, проведеного згідно із Законом України “Про судоустрій і статус суддів” та Законом України “Про вищий антикорупційний суд”, щонайменше 35 суддів, принаймні десять із яких мають бути суддями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (пункт 5 розділу VI"Прикінцеві та перехідні положення" Закону).

Нагадаємо, ЄС очікує якнайшвидшого прийняття поправок щодо апеляцій АКС.