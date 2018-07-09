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ЄС очікує якнайшвидшого прийняття поправок щодо апеляцій АКС

ЄС очікує якнайшвидшого прийняття поправок щодо апеляцій АКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Європейський Союз очікує прийняття поправок щодо апеляцій для запуску Вищого Антикорупційного суду. Про це йдеться у спільній заяві, зробленій європейськими лідерами Дональдом Туском та Жаном Клодом Юнкером, а також президентом України Петром Порошенком за результатами саміту Україна-ЄС, передає УНН.

“Ми погодились щодо важливості продовження та прискорення зусиль щодо реформ, зокрема з боротьби з корупцією, яка викликає занепокоєння громадян України та бізнесу. Відзначаючи встановлення нових законодавчих та інституційних антикорупційних механізмів боротьби з корупцією в Україні та роботу, яка вже була зроблена, зокрема, Національним антикорупційним бюро (НАБУ), ми погодились з необхідністю продовження зусиль у реформі судоустрою та судового переслідування, щоб укріпити верховенство права в Україні”, — йдеться в заяві.

У цьому контексті у ЄС зазначили, що вітають прийняття закону про Вищий антикорупційний суд в Україні, який назвали важливим кроком у боротьбі з корупцією.

“Ми з нетерпінням очікуємо швидкого прийняття необхідних поправок, які гарантуватимуть його юрисдикцію щодо апеляцій відповідних рішень судів першої інстанції. Ми привітали намір забезпечити повне функціонування суду до кінця року”, — наголосили лідери.

Крім того, у заяві зазначено, що лідери погоджуються щодо потреби в подальшому зміцненні всіх антикорупційних інституцій, а також з необхідністю терміново створити ефективний механізм перевірки в Україні е-декларацій про активи та скасувати зобов'язання щодо декларування активів від громадських активістів.

Раніше громадські активісти заявили, що в оприлюдненому тексті закону про АКС з’явилася норма, згідно з якою апеляції щодо справ НАБУ, які зараз уже розглядаються в судах, відбуватимуться в судах загальної юрисдикції, а не новоствореному Антикорупційному суді.

Нагадаємо, у Раді не виключили голосування за закон про судоустрій на цьому тижні.

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