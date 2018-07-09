Евросоюз ожидает скорейшего принятия поправок по апелляциям АКС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Европейский Союз ожидает принятия поправок по поводу апелляций для запуска Высшего Антикоррупционного суда. Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном европейскими лидерами Дональдом Туском и Жаном Клодом Юнкером, а также президентом Украины Петром Порошенко по результатам саммита Украина-ЕС, передает УНН.
“Мы согласились относительно важности продолжения и ускорения усилий по поводу реформ, в частности по борьбе с коррупцией, которая вызывает беспокойство граждан Украины и бизнеса. Отмечая установления новых законодательных и институциональных антикоррупционных механизмов борьбы с коррупцией в Украине и работу, которая уже была сделана, в частности, Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), мы согласились с необходимостью продолжения усилий в реформе судоустройства и судебного преследования, чтобы укрепить верховенство права в Украине”, — говорится в заявлении.
В этом контексте в ЕС отметили, что приветствуют принятие закона о Высшем антикоррупционный суд в Украине, который назвали важным шагом в борьбе с коррупцией.
“Мы с нетерпением ожидаем быстрого принятия необходимых поправок, которые будут гарантировать его юрисдикцию в отношении апелляций соответствующих решений судов первой инстанции. Мы приветствовали намерение обеспечить полное функционирование суда до конца года”, — отметили лидеры.
Кроме того, в заявлении указано, что лидеры соглашаются по поводу потребности в дальнейшем укреплении всех антикоррупционных институтов, а также с необходимостью срочно создать эффективный механизм проверки в Украине е-деклараций об активах и отменить обязательства по декларированию активов от общественных активистов.
Ранее общественные активисты заявили, что в обнародованном тексте закона о АКС появилась норма, согласно которой апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не вновь Антикоррупционном суде.
Напомним, в Раде не исключили голосования за закон о судоустройстве на этой неделе.