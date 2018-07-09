У Раді не виключили голосування за закон про судоустрій на цьому тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. В четвер Верховна Рада України може закінчити реформу судової системи прийнявши у другому читанні законопроект "Про судоустрій та статус суддів". Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
"В четвер ми можемо розглянути у другому читанні законопроект 7441 – це фактично кінцевий законопроект з тих питань, які стосуються судової реформи – законопроект "Про судоустрій та статус суддів" у зв’язку з утворенням Вищого антикорупційного суду", - повідомив А.Парубій.
Додамо, що у цьому законопроекті передбачається внесення правок до закону по АКС щодо розгляду апеляційних скарг стосовно корупційних справ.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада планує внести зміни до закону про судоустрій у зв’язку зі створенням Антикорупційного суду. Парламентарі 237 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.