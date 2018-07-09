В Раде не исключили голосования за закон о судоустройстве на этой неделе

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 61970 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 128811 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 136033 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 171944 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В четверг Верховная Рада Украины может закончить реформу судебной системы приняв во втором чтении законопроект "О судоустройстве и статусе судей". Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.

"В четверг мы можем рассмотреть во втором чтении законопроект 7441 - это фактически конечный законопроект по тем вопросам, которые касаются судебной реформы - законопроект "О судоустройстве и статусе судей" в связи с образованием Высшего антикоррупционного суда", - сообщил Парубий.

Добавим, что в этом законопроекте предусматривается внесение поправок в закон по АКС по рассмотрению апелляционных жалоб относительно коррупционных дел.

Как сообщал УНН, Верховная Рада планирует внести изменения в закон о судоустройстве в связи с созданием антикоррупционного суда. Парламентарии 237 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект.


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