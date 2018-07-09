В Раде не исключили голосования за закон о судоустройстве на этой неделе

"В четверг мы можем рассмотреть во втором чтении законопроект 7441 - это фактически конечный законопроект по тем вопросам, которые касаются судебной реформы - законопроект "О судоустройстве и статусе судей" в связи с образованием Высшего антикоррупционного суда", - сообщил Парубий.

Добавим, что в этом законопроекте предусматривается внесение поправок в закон по АКС по рассмотрению апелляционных жалоб относительно коррупционных дел.



Как сообщал УНН, Верховная Рада планирует внести изменения в закон о судоустройстве в связи с созданием антикоррупционного суда. Парламентарии 237 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект.





