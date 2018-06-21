Рада планує внести зміни до закону про судоустрій через створення Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Верховна Рада планує внести зміни до закону про судоустрій у зв’язку зі створенням Антикорупційного суду. Парламентарі 237 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується визначити, що апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Для неї передбачено визначення Державною судовою адміністрацією України за погодженням із Вищою радою правосуддя кількості суддів у межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду, наділення голови палати повноваженнями погоджувати проект кошторису Вищого антикорупційного суду в частині фінансування діяльності апеляційної палати та використання бюджетних коштів, передбачених на утримання апеляційної палати, а також наявність в апараті самостійного структурного підрозділу, що забезпечуватиме діяльність цієї палати, підконтрольного та скеровуваного головою апеляційної палати, який з питань забезпечення діяльності апеляційної палати не підпорядковуватиметься керівнику апарату вищого спеціалізованого суду.
На голову апеляційної палати покладаються (крім повноважень, передбачених для секретаря судової палати) також повноваження з представництва апеляційної палати перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами з питань її діяльності, інформування зборів суддів вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду про результати узагальнення судової практики, сприяння виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів палати, підвищення їхнього професійного рівня.
Крім цього, пропонується визначення вищих спеціалізованих судів головними розпорядниками коштів Державного бюджету України, а також визначення окремим рядком видатків на утримання апеляційної палати вищого спеціалізованого суду у Державному бюджеті України.
Як повідомляв УНН, Рада проголосувала за законопроект про утворення Антикорупційного суду.