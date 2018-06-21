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Рада планирует внести изменения в закон о судоустройстве из-за создания Антикоррупционного суда

Рада планирует внести изменения в закон о судоустройстве из-за создания Антикоррупционного суда

Киев  •  УНН

 • 8790 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Верховная Рада планирует внести изменения в закон о судоустройстве в связи с созданием антикоррупционного суда. Парламентарии 237 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается определить, что апелляционная палата высшего специализированного суда действует в его составе на основе институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии. Для нее предусмотрено определение Государственной судебной администрацией Украины по согласованию с Высшим советом правосудия количества судей в пределах общего количества судей высшего специализированного суда, наделение председателя палаты полномочиями согласовывать проект сметы Высшего антикоррупционного суда в части финансирования деятельности апелляционной палаты и использования бюджетных средств, предусмотренных на содержание апелляционной палаты, а также наличие в аппарате самостоятельного структурного подразделения, обеспечивающего деятельность этой палаты, подконтрольного и направляемого головой апелляционной палаты, который по вопросам обеспечения деятельности апелляционной палаты не будет подчиняться руководителю аппарата высшего специализированного суда.

На голову апелляционной палаты возлагаются (кроме полномочий, предусмотренных для секретаря судебной палаты) также полномочия по представительству апелляционной палаты перед органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами по вопросам ее деятельности, информирования собрания судей высшего специализированного суда и Верховного Суда о результатах обобщения судебной практики, содействия выполнению требований по поддержанию квалификации судей палаты, повышения их профессионального уровня.

Кроме этого, предлагается определение высших специализированных судов главными распорядителями средств Государственного бюджета Украины, а также определение отдельной строкой расходов на содержание апелляционной палаты высшего специализированного суда в Государственном бюджете Украины.

Как сообщал УНН, Рада проголосовала за законопроект о создании антикоррупционного суда.

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