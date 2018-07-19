Стало известно, как будут избирать судей Высшего антикоррупционного суда

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины начала процесс отбора членов Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) в рамках подготовки конкурса в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщила пресс-служба Комиссии, передает УНН.

“17 июля 2018 года Комиссия при поддержке МИД Украины направил приглашение международных организаций по предоставлению нам предложений о процедуре отбора и персоналий потенциальных кандидатур для их назначения членами Общественного совета международных экспертов в соответствии со списком МИД. Уже вчера Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба вручил соответствующие приглашения в ГРЕКО и МАНИВЕЛ, которые являются действующими структурами Совета Европы”, - сообщил председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины безотлагательно с момента принятия закона “О высшем антикоррупционном суде” (далее — Закон) начала подготовительный процесс к проведению конкурса на должности судей в Высший антикоррупционный суд.

10 июля 2018 года на запрос в МИД Украины Комиссия получила исчерпывающую информацию о международных организациях, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины.

Этот подготовительный процесс осуществляется во исполнение части первой статьи 9 Закона, согласно которому Комиссия должна на 6 лет создать ОСМЭ как вспомогательный орган для содействия Комиссии в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

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ОСМЭ исполняет свои полномочия в составе шести членов, назначаемых ВККСУ исключительно на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины (статья 9 Закона).

Такими международными организациями в соответствии с полученным от МИД Украины перечнем являются:

1. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

2. Совет ООН по правам человека: Спецдокладчик по вопросу независимости судей и юристов.

3. Группа государств против коррупции (ГРЕКО).

4. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЕЛ).

5. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

6. Евроюст.

7. Европол.

8. Европейские партнеры против коррупции (ЕППК).

9. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ).

10. Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (ФАТФ).

11. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

12. Интерпол.

13. Всемирный банк.

14. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

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Согласно Закону Украины “О Высшем антикоррупционном суде”, членами ОСМЭ могут быть граждане Украины или иностранцы, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, имеющие опыт работы в других странах не менее 5 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержание государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.

“Комиссия очень оперативно включилась в процесс создания Высшего антикоррупционного суда. Поэтому, мы также рассчитываем на быструю и эффективную координацию международных партнеров по делегированию своих представителей в ОСМЭ. Со своей стороны Комиссия готова, как всегда, обеспечить максимальную прозрачность всех этапов конкурса в соответствии с международными стандартами в сфере судопроизводства во время конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда”, ̶ подчеркнул Козьяков.

В соответствии с пунктом 3 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Закона, конкурс на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и на должности других судей Высшего антикоррупционного суда объявляется и проводится в течение 12 месяцев со дня вступления в силу Закона.

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Высший антикоррупционный суд начинает работу при условии назначения по результатам конкурса, проведенного в соответствии с Законом Украины “О судоустройстве и статусе судей” и Законом Украины “О высшем антикоррупционном суде”, не менее 35 судей, по крайней мере десять из которых должны быть судьями Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (пункт 5 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Закона).

Напомним, ЕС ожидает скорейшего принятия поправок по апелляциям АКС.

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