НАЗК назвало найбільших порушників антикорупційного законодавства

ukru
Ексклюзив
15:27 • 649 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 46396 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 108682 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 97780 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 89202 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 107994 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 121841 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 73935 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82051 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 158033 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.1 м/с
63 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ припиниться через 2 години
Популярнi новини
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 126788 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 113876 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 107958 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 81508 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 63027 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 108668 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 121835 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 158027 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 504210 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 584010 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 13085 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 50900 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 55113 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 190885 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 186050 перегляди
Актуальне
НАЗК назвало найбільших порушників антикорупційного законодавства

НАЗК назвало найбільших порушників антикорупційного законодавства

Київ • УНН

 • 18957 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції оголосило про топ-порушення антикорупційного законодавства у жовтні. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

“Національне агентство із запобігання корупції назвало топ-список посадовців, стосовно яких НАЗК у жовтні встановило порушення антикорупційного законодавства”, — йдеться у повідомлення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАЗК взялися за директора “Украероруху” та його підопічного

До складеного НАЗК списку увійшли:

1. Народний депутат Вадим Новинський: недостовірно задекларував належне йому майно у деклараціях за 2015 та 2016 роки — на суму понад 8,6 млн гривень у кожній декларації. Стосовно депутата складено та направлено до НАБУ 2 обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінального правопорушення.

2. Начальник ГУ Державної міграційної служби в місті Києві Тетяна Біляк: вказала недостовірну інформацію у декларації за 2015 рік на суму понад 8,6 млн грн, за 2016 рік — на суму понад 1,5 млн грн, за 2017 рік — понад 1,6 млн грн. Складено 3 обґрунтовані висновки на загальну суму порушень 11,7 млн грн, які передано до НАБУ.

3. Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко: у декларації подав недостовірні відомості на суму понад 388 тис. грн, що становить 242 прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Стосовно посадовця складено адмінпротокол та направлено до суду. Зазначимо, що за декларування недостовірних відомостей на суму понад 250 прожиткових мінімумів настає вже кримінальна відповідальність.

4. Суддя Верховного Суду України Олександр Потильчак: задекларував недостовірні відомості на суму понад 303 тис. грн, у зв’язку з чим подано до суду адмінпротокол.

5. Заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина: несвоєчасно подала щорічну декларацію за 2017 рік. Відповідний протокол направлено до суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК викрило 55 посадовців на умисному неподанні декларацій

Зазначимо, що порушення посадовцями норм антикорупційного законодавства тягне за собою дисциплінарну і кримінальну відповідальність. Так, 30 жовтня прокуратура міста Києва оголосила підозру у незаконному збагаченні одному з керівників Управління карного розшуку столичного главку поліції Михайлу Швалюку. Щодо нього НАЗК 22 серпня направило два обґрунтованих висновки до ГПУ. Посадовцю інкримінується незаконне збагачення на 55 тисяч доларів.

Крім того, на Луганщині суддю звільнили з роботи через проблеми із НАЗК.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.99
Brent
$72.25
Bitcoin
$87,948.20
S&P 500
$5,758.80
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,045.10
Ethereum
$2,080.70