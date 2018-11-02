НАЗК назвало найбільших порушників антикорупційного законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції оголосило про топ-порушення антикорупційного законодавства у жовтні. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Національне агентство із запобігання корупції назвало топ-список посадовців, стосовно яких НАЗК у жовтні встановило порушення антикорупційного законодавства”, — йдеться у повідомлення.
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До складеного НАЗК списку увійшли:
1. Народний депутат Вадим Новинський: недостовірно задекларував належне йому майно у деклараціях за 2015 та 2016 роки — на суму понад 8,6 млн гривень у кожній декларації. Стосовно депутата складено та направлено до НАБУ 2 обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінального правопорушення.
2. Начальник ГУ Державної міграційної служби в місті Києві Тетяна Біляк: вказала недостовірну інформацію у декларації за 2015 рік на суму понад 8,6 млн грн, за 2016 рік — на суму понад 1,5 млн грн, за 2017 рік — понад 1,6 млн грн. Складено 3 обґрунтовані висновки на загальну суму порушень 11,7 млн грн, які передано до НАБУ.
3. Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко: у декларації подав недостовірні відомості на суму понад 388 тис. грн, що становить 242 прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Стосовно посадовця складено адмінпротокол та направлено до суду. Зазначимо, що за декларування недостовірних відомостей на суму понад 250 прожиткових мінімумів настає вже кримінальна відповідальність.
4. Суддя Верховного Суду України Олександр Потильчак: задекларував недостовірні відомості на суму понад 303 тис. грн, у зв’язку з чим подано до суду адмінпротокол.
5. Заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина: несвоєчасно подала щорічну декларацію за 2017 рік. Відповідний протокол направлено до суду.
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Зазначимо, що порушення посадовцями норм антикорупційного законодавства тягне за собою дисциплінарну і кримінальну відповідальність. Так, 30 жовтня прокуратура міста Києва оголосила підозру у незаконному збагаченні одному з керівників Управління карного розшуку столичного главку поліції Михайлу Швалюку. Щодо нього НАЗК 22 серпня направило два обґрунтованих висновки до ГПУ. Посадовцю інкримінується незаконне збагачення на 55 тисяч доларів.
Крім того, на Луганщині суддю звільнили з роботи через проблеми із НАЗК.