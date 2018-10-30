У Києві судитимуть посадовця карного розшуку за незаконне збагачення

“Слідчі прокуратури міста Києва спільно з працівниками внутрішньої безпеки ГУ НП у м. Києві повідомили про підозру заступнику начальника відділу управління карного розшуку ГУ НП у м. Києві Михайлу Швалюку у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації”, — йдеться у повідомленні.

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Так, під час проведення обшуку у службовому кабінеті полісмена були вилучені грошові кошти в загальній сумі понад 104 тис. доларів США, з яких лише 49 тис. доларів США мали підтверджені джерела походження. У той же час законність набуття посадовцем решти суми не підтвердилася жодними доказами. Окрім цього, вказані грошові кошти не були внесені поліцейським у декларацію про доходи та майновий стан.

За результатами слідства вказаному службовцю оголошено підозру за ст. 366-1 та ч. 2 ст. 368-2 КК України. До суду підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Санкцією ч. 2 ст. 368-2 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, 22 серпня НАЗК направило два обґрунтованих висновки до ГПУ стосовно заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУ НП у місті Києва Швалюка Михайла Віталійовича.

Раніше УНН повідомляв, що 30 жовтня НАЗК направило до суду два протоколи на старшого слідчого столичної Нацполіції Олега Гелі. Як виявилось, посадовець розпочав та здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно самого себе.