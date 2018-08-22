ГПУ вказали на можливий кримінал у діях посадовця карного розшуку Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції ще три обґрунтовані висновки за ознаками кримінальних правопорушень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
"Два обґрунтовані висновки направлені до Генеральної прокуратури стосовно заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУ НП у місті Києва Швалюка Михайла Віталійовича", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за результатами перевірки декларації посадовця за 2016 рік були виявлені ознаки правопорушень, передбачених статтями 336-1 (декларування недостовірної інформації) та 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.
Ще один обґрунтований висновок затверджено та направлено до Нацполіції стосовно начальника відділу аналітичної роботи Департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на транспорті Укртрансбезпеки Максименка Андрія Володимировича.
Посадовець звільнився із займаної посади у січні 2016 року, однак декларацію після звільнення у 2017 році не подав. Відповідальність за таке правопорушення передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, НАЗК внесло приписи п'ятьом посадовцям державних органів виконавчої влади України.