НАЗК внесло припис голові Антимонопольного комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції внесло приписи ще 5 посадовцям державних органів виконавчої влади України. Про це повідомила прес-служба Агенства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення ще 5 приписів про порушення вимог антикорупційного законодавства”, — йдеться у повідомленні.
За результатами планової перевірки дотримання вимог Закону України “Про запобігання корупції” в Антимонопольному комітеті України внесено припис Голові АМКУ Юрію Терентьєву. Так, було встановлено порушення вимог статей 57-58 Закону при організації проведення спеціальних перевірок: виявлено випадки призначення осіб на посади в АМКУ без проведення стосовно них спецперевірок в повному обсязі, а саме без отримання інформації від Міністерства юстиції, а також порушення терміну направлення запитів до відповідних державних органів при проведенні спецперевірок.
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Під час перевірки також встановлено, що посадові особи комітету, не дотримавши вимоги статті 49 Закону, не повідомили Національне агентство про 5 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій колишніми працівниками АМКУ, а також не забезпечили умови для здійснення повідомлень працівниками АМКУ про порушення вимог Закону іншою особою через офіційний веб-сайт комітету, як передбачено статтею 53 Закону.
Крім того, внесено приписи начальнику Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області Вадиму Чувпилу стосовно посадової особи управління Світлани Добжинської та начальнику Північного офісу Держаудитслужби Олександру Кабанову стосовно посадової особи Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області Еліни Москаленко. Встановлено, що Світлана Добжинська та Еліна Москаленко не передали належні їм корпоративні права в управління іншим особам протягом 30 днів після призначення на посаду, чим порушили вимоги статті 36 Закону.
На запит Національного агентства до Томашпільської РДА Вінницької області, надісланий для з’ясування обставин стосовно дотримання Еліною Москаленко порядку передачі в управління корпоративних прав, райдержадміністрація не надала запитувані документи, що є порушенням вимог частини четвертої статті 12 Закону. У зв’язку з цим внесено припис голові РДА Олександру Закорченному.
Ще один припис внесено начальнику управління соціальної та молодіжної політики Хмільницької РДА Вінницької області Олександру Шеметі стосовно керівника одного з відділів цього управління Мечислава Яворського, який мав потенційний конфлікт інтересів в період перебування у його прямому підпорядкуванні рідної сестри його дружини.
Раніше НАЗК внесло припис Авакову.