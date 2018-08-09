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НАЗК внесло припис Авакову

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами планових перевірок внесло припис міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову, з посиланням на прес-службу НАЗК повідомляє УНН.

НАЗК внесло припис Авакову

Так, за результатами проведеної перевірки у Міністерстві внутрішніх справ України встановлено, що відповідальні посадові особи міністерства, порушивши вимоги статті 49 закону “Про запобігання корупції”, не повідомили Національне агентство про 30 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій посадовцями апарату МВС, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління МВС.

Також були встановлені порушення вимог статті 53 закону в частині незабезпечення міністерством належних умов для здійснення повідомлень його працівниками про порушення вимог Закону іншою особою через офіційний веб-сайт МВС.

Згідно з приписом, Національне агентство вимагає усунути виявлені порушення, провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень, та за його результатами вжити заходів у встановленому законом порядку.

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Крім того, за результатами планових перевірок, проведених у державних органах, складено та направлено до суду 3 протоколи про адміністративні правопорушення щодо посадовців. Так, дві посадові особи Міністерства внутрішніх справ несвоєчасно подали декларації перед звільненням, а начальник Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області не подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані після отримання доходу на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нагадаємо, Національне агентство з запобігання корупції винесло припис голові Антимонопольного комітету України щодо його підлеглих.

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