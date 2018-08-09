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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК внесло предписание Авакову

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам плановых проверок внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, со ссылкой на пресс-службу НАПК сообщает УНН.

НАПК внесло предписание Авакову

Так, по результатам проведенной проверки в Министерстве внутренних дел Украины установлено, что ответственные должностные лица министерства, нарушив требования статьи 49 закона “О предупреждении коррупции”, не сообщили Национальному агентству о 30 случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций должностными лицами аппарата МВД, предприятий, учреждений, организаций, входящих в сферу управления МВД.

Также были установлены нарушения требований статьи 53 закона в части необеспечения министерством надлежащих условий для осуществления сообщений его работниками о нарушении требований Закона другим лицом через официальный сайт МВД.

Согласно предписанию, Национальное агентство требует устранить выявленные нарушения, провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.

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Кроме того, по результатам плановых проверок, проведенных в государственных органах, составлены и направлены в суд 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц. Так, два должностных лица Министерства внутренних дел несвоевременно подали декларации перед увольнением, а начальник Управления Укртрансбезпеки в Запорожской области не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание председателю Антимонопольного комитета Украины относительно его подчиненных.

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