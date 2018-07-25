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НАЗК внесла припис голові Антимонопольного комітету

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Національне агентство з запобігання корупції винесло припис голові Антимонопольного комітету України щодо його підлеглих. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.

НАЗК внесла припис голові Антимонопольного комітету

"НАЗК внесло приписи Голові Антимонопольного комітету Юрію Терентьєву стосовно посадової особи АМКУ Тетяни Моркотенко та в.о. начальника ГУ Держгеокадастру у Харківській області Василю Саранчі стосовно посадовця управління Дмитра Бондаренка", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що посадова особа АМКУ не передала належні їй корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду, а службовець територіального органу Держгеокадастру уклав договір управління корпоративними правами з фізичною особою, яка не зареєстрована суб’єктом підприємницької діяльності, що є порушенням вимог статті 36 Закону.

Як повідомляв УНН, до суду направлено ще 7 протоколів про адміністративні правопорушення щодо неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані та несвоєчасного подання е-декларацій.

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