НАПК внесла предписание председателю Антимонопольного комитета

"НАПК внесло предписания Председателю Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву в отношении должностного лица АМКУ Татьяны Моркотенко и и.о. начальника Госгеокадастра в Харьковской области Василию Саранче отношении должностного лица управления Дмитрия Бондаренко", - говорится в сообщении.



Установлено, что должностное лицо АМКУ не передало принадлежащие ей корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность, а служащий территориального органа Госгеокадастра заключил договор управления корпоративными правами с физическим лицом, не зарегистрированным субъектом предпринимательской деятельности, что является нарушением требований статьи 36 Закона.



Как сообщал УНН, в суд направлено еще 7 протоколов об административных правонарушениях относительно несообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии и несвоевременного представления электронной деклараций.