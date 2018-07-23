НАЗК передало до суду 7 адмінпротоколів на депутата Журжія і силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. До суду направлено ще 7 протоколів про адміністративні правопорушення щодо неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані та несвоєчасного подання е-декларацій. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду ще 7 протоколів про адміністративні правопорушення щодо неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані та несвоєчасного подання декларацій. Рішення про це прийняті на засіданні Національного агентства”, — йдеться у повідомленні.
Список осіб, проти яких складено протоколи, виглядає так:
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- директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції Воробйов Олексій Володимирович,
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- прокурор Одеської місцевої прокуратури № 3 Ракін Василій Сергійович,
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- прокурор прокуратури Київського району м. Одеси Марховська Лариса Миколаївна,
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- заступник начальника відділу (з пожежної безпеки) відомчого нагляду ДСП “Чорнобильська АЕС” Гуляєв Дмитро Аркадійович,
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- народний депутат Журжій Андрій Валерійович.
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Як зазначається, Олексій Воробйов, перебуваючи на посаді начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, отримав у листопаді 2016 року винагороду за місцем здійснення трудової діяльності в розмірі 108 тис. 977 гривень 69 копійок, однак не подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.
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Прокурор Василь Ракін не повідомив Національне агентство про отримання у липні 2017 року доходу в розмірі 149 тис. гривень від продажу транспортного засобу Honda Accord 2008 року випуску.
Лариса Марховська також не подала повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, що відбулися в неї у зв’язку з придбанням у червні 2017 року вантажного автомобіля вартістю 119 тис. 600 гривень.
Крім того, прокурор Лариса Марховська несвоєчасно подала щорічну декларацію за 2016 рік, а посадовець ДСП “Чорнобильська АЕС” Дмитро Гуляєв дві декларації — за 2016 та 2017 роки.
Не дотримався вимог ЗУ “Про запобігання корупції” і народний депутат Андрій Журжій, несвоєчасно подавши щорічну декларацію за 2017 рік.
Нагадаємо, 18 липня нардеп від "Самопомочі" Андрій Журжій заявив, що складає повноваження народного депутата.