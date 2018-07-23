НАПК передало в суд 7 админпротоколов на депутата Журжия и силовиков

“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд еще 7 протоколов об административных правонарушениях о несообщении касательно существенных изменений в имущественном состоянии и несвоевременном представлении деклараций. Решение об этом приняты на заседании Национального агентства”, - говорится в сообщении.

Список лиц, против которых составлены протоколы, выглядит так:



директор Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Воробьёв Алексей Владимирович,



прокурор Одесской местной прокуратуры № 3 Ракин Василий Сергеевич,



прокурор прокуратуры Киевского района г. Одессп Марховская Лариса Николаевна,



заместитель начальника отдела (по пожарной безопасности) ведомственного надзора ГСП “Чернобыльская АЭС” Гуляев Дмитрий Аркадьевич,



народный депутат Журжий Андрей Валерьевич.



Как отмечается, Алексей Воробьев, находясь в должности начальника Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в городе Киеве, получил в ноябре 2016 года вознаграждение по месту осуществления трудовой деятельности в размере 108 тыс. 977 гривен 69 копеек, однако не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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Прокурор Василий Ракин не сообщил Национальному агентству о получении в июле 2017 года дохода в размере 149 тыс. гривен от продажи транспортного средства Honda Accord 2008 года выпуска.



Лариса Марховская также не предоставила сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, произошедшие в ней в связи с приобретением в июне 2017 грузового автомобиля стоимостью 119 600 гривен.



Кроме того, прокурор Лариса Марховская несвоевременно подала ежегодную декларацию за 2016 год, а чиновник ГСП “Чернобыльская АЭС” Дмитрий Гуляев две декларации — за 2016 и 2017 год.



Не придерживался требований ЗУ “О предупреждении коррупции” и народный депутат Андрей Журжий, несвоевременно подав ежегодную декларацию за 2017 год.

Напомним, 18 июля нардеп от “Самопомощи” Андрей Журжий заявил, что слагает полномочия народного депутата.