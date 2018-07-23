НАПК передало в суд 7 админпротоколов на депутата Журжия и силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В суд направлены еще 7 протоколов об административных правонарушениях о несообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии и несвоевременном представлении электронной деклараций. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд еще 7 протоколов об административных правонарушениях о несообщении касательно существенных изменений в имущественном состоянии и несвоевременном представлении деклараций. Решение об этом приняты на заседании Национального агентства”, - говорится в сообщении.
Список лиц, против которых составлены протоколы, выглядит так:
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- директор Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Воробьёв Алексей Владимирович,
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- прокурор Одесской местной прокуратуры № 3 Ракин Василий Сергеевич,
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- прокурор прокуратуры Киевского района г. Одессп Марховская Лариса Николаевна,
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- заместитель начальника отдела (по пожарной безопасности) ведомственного надзора ГСП “Чернобыльская АЭС” Гуляев Дмитрий Аркадьевич,
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- народный депутат Журжий Андрей Валерьевич.
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Как отмечается, Алексей Воробьев, находясь в должности начальника Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в городе Киеве, получил в ноябре 2016 года вознаграждение по месту осуществления трудовой деятельности в размере 108 тыс. 977 гривен 69 копеек, однако не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.
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Прокурор Василий Ракин не сообщил Национальному агентству о получении в июле 2017 года дохода в размере 149 тыс. гривен от продажи транспортного средства Honda Accord 2008 года выпуска.
Лариса Марховская также не предоставила сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, произошедшие в ней в связи с приобретением в июне 2017 грузового автомобиля стоимостью 119 600 гривен.
Кроме того, прокурор Лариса Марховская несвоевременно подала ежегодную декларацию за 2016 год, а чиновник ГСП “Чернобыльская АЭС” Дмитрий Гуляев две декларации — за 2016 и 2017 год.
Не придерживался требований ЗУ “О предупреждении коррупции” и народный депутат Андрей Журжий, несвоевременно подав ежегодную декларацию за 2017 год.
Напомним, 18 июля нардеп от “Самопомощи” Андрей Журжий заявил, что слагает полномочия народного депутата.