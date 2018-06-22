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У НАЗК затвердили результати перевірки декларації Порошенка

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції затвердило результати повних перевірок декларацій, поданих, Президентом України Петром Порошенком за 2017 рік, а також віце-прем'єр-міністром України – міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком за 2017 рік. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.

“Національне агенство прийняло рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій стосовно 13-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Результати повних перевірок затверджені щодо декларацій, поданих, зокрема: Порошенком Петром Олексійовичем, Президентом України, за 2017 рік; Зубком Геннадієм Григоровичем, віце-прем’єр-міністром України — міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, за 2017 рік; депутатами, головами та заступниками місцевих рад”, — йдеться у повідомленні.

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Також прийняті рішення про проведення повних перевірки декларацій за 2015 — 2017 роки ще 8-ми осіб, серед яких народні депутати, суддя, депутат районної ради.

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У НАЗК зазначили, перевірки е-декларацій триватимуть 60 календарних днів та розпочинається наступного дня за днем прийняття рішення.

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