В НАПК утвердили результаты проверки декларации Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты полных проверок деклараций, поданных, Президентом Украины Петром Порошенко за 2017 год, а также вице-премьер-министром Украины - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко за 2017 год. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
"Национальное агентство приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций в отношении 13-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Результаты полных проверок утверждены относительно деклараций, поданных, в частности: Порошенко Петром Алексеевичем, Президентом Украины, за 2017 год; Зубко Геннадием Григорьевичем, вице-премьер-министром Украины - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, за 2017 год; депутатами, главами и заместителями местных советов", - говорится в сообщении.
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Также приняты решения о проведении полной проверки деклараций за 2015 - 2017 годы еще 8-ми человек, среди которых народные депутаты, судья, депутат районного совета.
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В НАПК отметили, проверки электронной декларации продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем принятия решения.