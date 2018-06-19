НАЗК винесло припис в.о. міністра фінансів Маркаровій

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в.о. міністра фінансів України Оксані Маркаровій, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАЗК.

“Припис внесено за результатами планової перевірки дотримання вимог Закону України „Про запобігання корупції“ в Міністерстві фінансів України”, — йдеться у повідомленні.

В Агентстві встановили, що міністерство порушило строки повідомлення НАЗК про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій 17-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Також, за їхньою інформацією, були встановлені порушення в частині складення Мінфіном довідок про результати спеціальної перевірки та прийняття рішень про призначення 12-ти осіб на посади, пов’язані з виконанням функцій держави, без отримання інформації про результати спеціальної перевірки від Міністерства юстиції України та Національної поліції України.

Згідно з приписом, зазначили у відомстві, НАЗК вимагає провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень, а також вжити заходів у встановленому законом порядку. Припис Національного агентства є обов’язковим до виконання.

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Крім цього, під час засідання Національне агентство прийняло рішення про направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення стосовно колишнього посадовця Міністерства фінансів України за неповідомлення Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані.

Нагадаємо, 7 червня 2018 року Кабінет міністрів України поклав виконання обов’язків міністра фінансів України на першого заступника міністра Оксану Маркарову.

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