НАЗК провело 18 перевірок на корупцію у органах держвлади
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції провело станом на 31 травня цього року 18 планових та позапланових перевірок органів влади щодо дотримання вимог Закону України “Про запобігання корупції”. пРО ЦЕ Повідомила прес-служба агентства, передає УНН.
“Зокрема, проведено 9 планових перевірок, 7 позапланових перевірок в державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, а також 2 перевірки на виконання доручення прем’єр-міністра України, згідно з орієнтовним графіком проведення перевірок місцевих державних адміністрацій у 2018 році”, — йдеться у повідомленні.
Так, у 2018 році Національне агентство провело планові перевірки в таких державних органах:
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- Державна служба України з питань кіно,
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- Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру,
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- Вища кваліфікаційна комісія суддів України,
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- Міністерство закордонних справ України,
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- Фонд державного майна України,
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- Міністерство соціальної політики України,
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- Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
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- Міністерство фінансів України,
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- Волинська обласна державна адміністрація.
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Нагадаємо, що за результатами проведених планових перевірок у 2017 році в Пенсійному фонді України та Державній казначейській службі України їх очільникам було внесено приписи.
Позапланові перевірки були проведені в таких державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах:
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- ПАТ “Українська залізниця”,
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- Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,
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- Служба зовнішньої розвідки України,
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- Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби,
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- Тлумацька міська рада об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області,
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- Фурсівська сільська рада Білоцерківського району Київської області,
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- Староушицька селищна рада Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.
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На виконання доручення прем’єр-міністра України, згідно з Орієнтовним графіком проведення перевірок місцевих державних адміністрацій у 2018 році, проведено 2 перевірки щодо виконавської дисципліни в місцевих державних адміністраціях:
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- Житомирська обласна державна адміністрація та окремі райдержадміністраці Житомирської області,
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- Вінницька обласна державна адміністрація та окремі райдержадміністраці Вінницької області.
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Також станом на 31 травня 2018 року Національне агентство опрацювало 637 запитів, передбачених Законом України “Про очищення влади”, та 444 запити на проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”.
Нагадаємо, 13 червня НАЗК передало до суду адмінпротоколи на посадовців Кабміну.