НАПК вынесло предписание и.о. министра финансов Маркаровой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов и.о. министра финансов Украины Оксане Маркаровой, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.
"Предписание внесено по результатам плановой проверки соблюдения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" в Министерстве финансов Украины", - говорится в сообщении.
В Агентстве установили, что министерство нарушило сроки сообщения НАПК о факте непредоставления или несвоевременного представления деклараций 17-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
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Также, по их информации, были установлены нарушения в части составления Минфином справок о результатах специальной проверки и принятия решений о назначении 12-ти человек в должности, связанные с выполнением функций государства, без получения информации о результатах специальной проверки Министерства юстиции Украины и национальной полиции Украины.
Согласно предписанию, отметили в ведомстве, НАПК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, а также принять меры в установленном законом порядке. Предписание Национального агентства является обязательным к исполнению.
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Кроме этого, во время заседания Национальное агентство приняло решение о направлении в суд протокола об административном правонарушении в отношении бывшего чиновника Министерства финансов Украины за неуведомление Национального агентства о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Напомним, 7 июня 2018 года Кабинет министров Украины возложил исполнение обязанностей министра финансов Украины на первого заместителя министра Оксану Маркарову.