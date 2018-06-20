НАЗК внесло припис Гриневич

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення ще 3 приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону. Про це повідомила прес-служба агентства, передає УНН

“Так, внесено припис Міністру освіти і науки Лілії Гриневич стосовно ректора Черкаського державного технологічного університету Олега Григора. Національне агентство встановило, що Міністерство освіти і науки не вжило передбачених Законом України „Про запобігання корупції“ заходів щодо врегулювання у діяльності ректора потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою зі своєю дружиною”, — йдеться у повідомленні.

Національне агентство вимагає провести службове розслідування та вжити заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у діяльності ректора університету, притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Також згідно з приписом генеральному директору концерну “Укроборонпром” Павлу Букіну Національне агентство вимагає вжити заходів врегулювання у діяльності директора держпідприємства “Балаклійський ремонтний завод” Віталія Шавикіна потенційного конфлікту інтересів, зумовленого сімейними стосунками з дружиною, яка працює на цьому ж підприємстві.

Крім того, у зв’язку з порушенням обмежень щодо спільної роботи близьких осіб, встановлених статтею 27 Закону, внесено припис командиру військової частини 3043 Національної гвардії України Павлу Босому для вжиття заходів щодо усунення відносин прямого підпорядкування між першим заступником командира частини і його дружиною, а також між заступником командира частини по роботі з особовим складом і його дружиною.

Нагадаємо, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

Раніше НАЗК винесло припис в.о. міністра фінансів Оксані Маркаровій.

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