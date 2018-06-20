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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК внесло предписание Гриневич

НАПК внесло предписание Гриневич

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении еще 3 предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает УНН.

“Так, внесено предписание Министру образования и науки Лилии Гриневич в отношении ректора Черкасского государственного технологического университета Олега Григора. Национальное агентство установило, что Министерство образования и науки не приняло предусмотренных Законом Украины „О предотвращении коррупции“ меры по урегулированию в деятельности ректора потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с его женой”, — говорится в сообщении.

Национальное агентство требует провести служебное расследование и принять меры по урегулированию потенциального конфликта интересов в деятельности ректора университета, привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

Также согласно предписанию генеральному директору концерна “Укроборонпром” Павлу Букину Национальное агентство требует принять меры урегулирования в деятельности директора госпредприятия “Балаклейский ремонтный завод” Виталия Шавыкина относительно потенциального конфликта интересов, вызванного семейными отношениями с женой, которая работает на этом же предприятии.

Кроме того, в связи с нарушением ограничений по совместной работе близких лиц, установленных статьей 27 Закона, внесено предписание командиру воинской части 3043 Национальной гвардии Украины Павлу Босому для принятия мер по устранению отношений прямого подчинения между первым заместителем командира части и его женой, а также между заместителем командира части по работе с личным составом и его женой.

Напомним, что предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Ранее НАПК вынесло предписание и.о. министра финансов Оксане Маркаровой.

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