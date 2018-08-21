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НАПК внесло предписание главе Антимонопольного комитета

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания еще 5 служащим государственных органов исполнительной власти Украины. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

НАПК внесло предписание главе Антимонопольного комитета

“Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении еще 5 предписаний о нарушении требований антикоррупционного законодательства”, — говорится в сообщении.

По результатам плановой проверки соблюдения требований Закона Украины “О предупреждении коррупции” в Антимонопольном комитете Украины внесено предписание главе АМКУ Юрий Терентьев. Так, было установлено нарушение требований статей 57-58 Закона при организации проведения специальных проверок: выявлены случаи назначения лиц на должности в АМКУ без проведения по ним спецпроверок в полном объеме, а именно без получения информации от Министерства юстиции, а также нарушение срока направления запросов в соответствующих государственных органов при проведении спецпроверок.

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Во время проверки также установлено, что должностные лица комитета, не соблюдая требования статьи 49 Закона, не сообщили Национальному агентству о 5 случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций бывшими работниками АМКУ, а также не обеспечили условия для осуществления сообщений работниками АМКУ о нарушении требований Закона другим лицом через официальный сайт комитета, как предусмотрено статьей 53 Закона.

Кроме того, внесены предписания начальнику Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области Вадиму Чувпило в отношении должностного лица управления Светланы Добжинской и начальника Северного офиса Госаудитслужбы Александра Кабанова в отношении должностного лица Управления Северного офиса Госаудитслужбы в Винницкой области Элины Москаленко. Установлено, что Светлана Добжинская и Элина Москаленко не передали принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам в течение 30 дней после назначения на должность, чем нарушили требования статьи 36 Закона.

На запрос НАПК к Томашпольской РГА Винницкой области, отправленный для выяснения обстоятельств относительно соблюдения Еленой Москаленко порядка передачи в управление корпоративных прав, райгосадминистрация не предоставила запрашиваемые документы, что является нарушением требований части четвертой статьи 12 Закона. В связи с этим внесено предписание председателю РГА Александру Закорченному.

Еще одно предписание внесено начальнику управления социальной и молодежной политики Хмельницкой РГА Винницкой области Александру Шеметову в отношении руководителя одного из отделов этого управления Мечислава Яворского, который имел потенциальный конфликт интересов в период пребывания в его прямом подчинении родной сестры его жены.

Ранее НАПК внесло предписание Авакову.

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