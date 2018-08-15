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НАЗК передало до суду адмінпротоколи на посадовців МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. НАЗК затвердило обґрунтований висновок щодо неподання е-декларацій та склало ще 6 адмінпротоколів за результатами планових перевірок. Про це повідомила прес-служба Національного агентства із запобігання корупції, передає УНН.

НАЗК передало до суду адмінпротоколи на посадовців МВС

“НАЗК надіслало до ГУ НПУ в Дніпропетровській області обґрунтований висновок щодо неподання декларацій та направило до суду ще 6 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасне подання декларацій та неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані”, — йдеться у повідомленні.

Так, було встановлено, що колишній керівник закладу охорони здоров’я, підпорядкованого МВС, не подав щорічну декларацію за 2016 рік, декларацію перед звільненням за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, а також декларацію після звільнення за 2017 рік. Національне агентство, своєю чергою, повідомляло суб’єкта декларування про факт неподання декларацій, проте відповідні декларації подані не були.

Крім того, за результатами перевірок складено та направлено до суду 6 протоколів за частинами першою та другою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, колишній посадовець МВС несвоєчасно подав щорічну декларацію за 2016 рік, декларації перед звільненням та після звільнення за 2017 рік, колишній керівник державної установи, підпорядкованої МВС, із запізненням подав декларацію після звільнення, а посадова особа Управління Укртрансбезпеки в Одеській області — щорічну декларацію за 2015 рік.

Ще один посадовець, який працював у МВС, не подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані після отримання доходу на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нагадаємо, НАЗК заявило до НАБУ на екс-суддю Верховного суду і нардепа.

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