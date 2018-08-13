НАЗК заявило до НАБУ на екс-суддю Верховного суду і нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. До Національного антикорупційного бюро України направлено ще 3 обґрунтовані висновки щодо депутата та судді. Про це повідомила прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції, передає УНН.
“НАЗК направило до НАБУ ще 3 обґрунтовані висновки щодо декларування недостовірної інформації на суму більше ніж 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Рішення про це прийняті на останньому засіданні Національного агентства”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, не дотримались вимог ЗУ “Про запобігання корупції” народний депутат Святаш Дмитро Володимирович та колишній суддя Верховного суду України Потильчак Олександр Іванович.
Так встановлено, що Дмитро Святаш у декларації за 2015 рік не вказав разовий видаток на придбання авіаквитків на суму 62 тисяч 422 гривень та не відобразив фінансові зобов’язання перед банком у розмірі 600 тисяч 862 євро та 618 тисяч 386 доларів США.
Ці зобов’язання також не вказані в декларації депутата за 2016 рік і на той час становили 450 тисяч 297,93 євро та 467 тисяч 512 доларів США.
Колишній суддя Олександр Потильчак, подаючи декларацію за 2016 рік не зазначив, що його дружина є власником ТОВ “Юридична група “Константа” зі статутним капіталом 26 тисяч 200 гривень, не вказав інформацію про вартість 2-х земельних ділянок, які їй належать на праві власності та вартість яких відповідно до договорів купівлі-продажу становить 43 тисяч 700 та 218 тисяч 500 гривень та не задекларував дохід дружини у сумі 225 тисяч грн. Власний дохід у загальному розмірі 530 тисяч 545 грн колишній суддя також не вказав у декларації.
Нагадаємо, НАЗК перевірить за три роки декларації судді, який закрив справу Кернеса.