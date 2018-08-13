НАЗК заявило до НАБУ на екс-суддю Верховного суду і нардепа

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14797 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 34280 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 49729 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 57500 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 89854 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69915 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81108 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94947 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87733 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 183846 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.2м/с
73%
Популярнi новини

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 12347 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 9600 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 12955 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 9416 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 6442 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 49736 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 183848 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338760 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272949 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 383064 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 6492 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 9642 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 57508 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19785 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24924 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

НАЗК заявило до НАБУ на екс-суддю Верховного суду і нардепа

Київ • УНН

 • 13683 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. До Національного антикорупційного бюро України направлено ще 3 обґрунтовані висновки щодо депутата та судді. Про це повідомила прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції, передає УНН.

НАЗК заявило до НАБУ на екс-суддю Верховного суду і нардепа

“НАЗК направило до НАБУ ще 3 обґрунтовані висновки щодо декларування недостовірної інформації на суму більше ніж 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Рішення про це прийняті на останньому засіданні Національного агентства”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, не дотримались вимог ЗУ “Про запобігання корупції” народний депутат Святаш Дмитро Володимирович та колишній суддя Верховного суду України Потильчак Олександр Іванович.

Так встановлено, що Дмитро Святаш у декларації за 2015 рік не вказав разовий видаток на придбання авіаквитків на суму 62 тисяч 422 гривень та не відобразив фінансові зобов’язання перед банком у розмірі 600 тисяч 862 євро та 618 тисяч 386 доларів США.

Ці зобов’язання також не вказані в декларації депутата за 2016 рік і на той час становили 450 тисяч 297,93 євро та 467 тисяч 512 доларів США.

Колишній суддя Олександр Потильчак, подаючи декларацію за 2016 рік не зазначив, що його дружина є власником ТОВ “Юридична група “Константа” зі статутним капіталом 26 тисяч 200 гривень, не вказав інформацію про вартість 2-х земельних ділянок, які їй належать на праві власності та вартість яких відповідно до договорів купівлі-продажу становить 43 тисяч 700 та 218 тисяч 500 гривень та не задекларував дохід дружини у сумі 225 тисяч грн. Власний дохід у загальному розмірі 530 тисяч 545 грн колишній суддя також не вказав у декларації.

Нагадаємо, НАЗК перевірить за три роки декларації судді, який закрив справу Кернеса.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,656.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,644.41