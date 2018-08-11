НАЗК перевірить за три роки декларації судді, який закрив справу Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочне повну перевірку декларацій судді Київського районного суду Полтави Андрія Антонова за 2015, 2016 і 2017 роки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК, передає УНН.
"Будуть розпочаті повні перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які подані: Антоновим Андрієм Володимировичем, суддею Київського районного суду міста Полтави, за 2015, 2016 та 2017 роки…" - розповіли у прес-службі Агентства.
Як повідомляв УНН, 10 серпня суддя Київського районного суду Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням мера Харкова Геннадія Кернеса, його охоронців "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їхню тривала відсутність на суді як відмову від обвинувачення.
Прокуратура Полтавської області розпочала кримінальне провадження за цим фактом.