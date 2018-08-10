Суд постановив закрити кримінальне провадження щодо Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Київський районний суд Полтави сьогодні продовжив розгляд кримінального провадження щодо Харківського міського голови Геннадія Кернеса та його охоронців, передає кореспондент УНН.
Так, суд ухвалив закрити кримінальне провадження по обвинуваченню Кернеса, Блінніка і Сміцького у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення. Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривала відсутність на суді як відмову від обвинувачення.
Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.