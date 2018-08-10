Суд постановил закрыть уголовное производство в отношении Кернеса

Так, суд постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, Блинника и Смицкого в связи с отказом стороны обвинения от обвинения. Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и ​​их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.

Напомним, 2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.