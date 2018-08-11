НАПК проверит за три года декларации судьи, который закрыл дело Кернеса

"Будут начаты полные проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, представленные: Антоновым Андреем Владимировичем, судьей Киевского районного суда города Полтавы, за 2015, 2016 и 2017 годы..." - рассказали в пресс-службе Агентства.

Как сообщал УНН, 10 августа судья Киевского районного суда Полтавы принял решение закрыть уголовное производство по обвинению мэра Харькова Геннадия Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и ​​их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.

Прокуратура Полтавской области начала уголовное производство по этому факту.