Прокуратура відкрила провадження за фактом закриття судом справи проти Кернеса - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прокуратура Полтавської області розпочала кримінальне провадження за фактом закриття Київським районним судом Полтави кримінального провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців за статтею "постановлення судею завідомо неправосудного рішення". Про це сьогодні повідомила під час брифінгу заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська, передає кореспондент УНН.
"Це рішення здивувало і дуже сильно. Прокуратурою Полтавської області внесені відомості до ЄРДР щодо такого факту за ч.1 ст. 375 ККУ (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення)", - сказала вона.
Стрижевська наголосила, що прокуратура не відмовлялася від обвинувачення.
Нагадаємо, 10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривала відсутність на суді як відмову від обвинувачення.