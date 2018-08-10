Прокуратура открыла производство по факту закрытия судом дела против Кернеса - ГПУ

"Это решение удивило и очень сильно. Прокуратурой Полтавской области внесены сведения в ЕРДР по такому факту по ч.1 ст. 375 УК (вынесение судьей заведомо неправосудного решения)", - сказала она.

Стрижевская подчеркнула, что прокуратура не отказывалась от обвинения.

Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и ​​их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.