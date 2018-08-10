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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Прокуратура открыла производство по факту закрытия судом дела против Кернеса - ГПУ

Киев • УНН

 • 21239 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Прокуратура Полтавской области начала уголовное производство по факту закрытия Киевским районным судом Полтавы уголовного производства в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников по статье "постановление судьей заведомо неправосудного решения". Об этом сегодня сообщила на брифинге заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская, передает корреспондент УНН.

Прокуратура открыла производство по факту закрытия судом дела против Кернеса - ГПУ

"Это решение удивило и очень сильно. Прокуратурой Полтавской области внесены сведения в ЕРДР по такому факту по ч.1 ст. 375 УК (вынесение судьей заведомо неправосудного решения)", - сказала она.

Стрижевская подчеркнула, что прокуратура не отказывалась от обвинения.

Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и ​​их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.

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