Прокуратура открыла производство по факту закрытия судом дела против Кернеса - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Прокуратура Полтавской области начала уголовное производство по факту закрытия Киевским районным судом Полтавы уголовного производства в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников по статье "постановление судьей заведомо неправосудного решения". Об этом сегодня сообщила на брифинге заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская, передает корреспондент УНН.
"Это решение удивило и очень сильно. Прокуратурой Полтавской области внесены сведения в ЕРДР по такому факту по ч.1 ст. 375 УК (вынесение судьей заведомо неправосудного решения)", - сказала она.
Стрижевская подчеркнула, что прокуратура не отказывалась от обвинения.
Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.