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НАПК заявило в НАБУ на экс-судью Верховного суда и нардепа

Киев • УНН

 • 13683 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Национальное антикоррупционное бюро Украины направлено еще 3 обоснованных вывода в отношении депутата и судьи. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

НАПК заявило в НАБУ на экс-судью Верховного суда и нардепа

"Назка направило в НАБУ еще 3 обоснованные выводы относительно декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Решение об этом принятые на последнем заседании Национального агентства ", - говорится в сообщении.

В частности, не выполнили требований ЗУ «О предупреждении коррупции" народный депутат Святаш Дмитрий Владимирович и бывший судья Верховного суда Украины Потильчак Александр Иванович.

Так установлено, что Дмитрий Святаш в декларации 2015 года не указал разовый расход на приобретение авиабилетов на сумму 62 тысяч 422 гривен и не отразил финансовые обязательства перед банком в размере 600 000 862 евро и 618 000 386 долларов США.

Эти обязательства также не указанные в декларации депутата за 2016 и к тому времени составляли 450 000 297,93 евро и 467 000 512 долларов США.

Бывший судья Александр Потильчак, подавая декларацию за 2016 не указал, что его жена является собственником ООО "Юридическая группа" Константа "с уставным капиталом 26 000 200 гривен, не указал информацию о стоимости 2-х земельных участков, которые ей принадлежат на праве собственности и стоимость которых в соответствии с договорами купли-продажи составляет 43 тысяч 700 и 218 000 500 гривен и не задекларировал доход жены в сумме 225 000 грн. Собственный доход в общем размере 530 000 545 грн бывший судья также не указал в декларации.

Напомним, НАПК проверит за три года декларации судьи, который закрыл дело Кернеса.

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