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НАПК передало в суд админпротоколы на чиновников МВД

Киев • УНН

 • 8339 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. НАПК утвердило обоснованный вывод о непредставлении электронных деклараций и составила еще 6 админпротоколов по результатам плановых проверок. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, передает УНН.

НАПК передало в суд админпротоколы на чиновников МВД

“НАПК направило в ГУ НПУ в Днепропетровской области обоснованный вывод о непредставлении деклараций и направило в суд еще 6 протоколов об административных правонарушениях за несвоевременное представление деклараций и непредставлении сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии”, — говорится в сообщении.

Так, было установлено, что бывший руководитель учреждения здравоохранения, подчиненного МВД, не подал ежегодную декларацию за 2016 год, декларацию перед увольнением за период, не охваченный ранее поданными декларациями, а также декларацию после увольнения за 2017 год. Национальное агентство, в свою очередь, сообщало субъекту декларирования о факте непредоставления деклараций, однако соответствующие декларации поданы не были.

Кроме того, по результатам проверок составлены и направлены в суд 6 протоколов по частям первой и второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так, бывший чиновник МВД несвоевременно подал ежегодную декларацию за 2016 год, декларации перед увольнением и после увольнения за 2017 год, бывший руководитель государственного учреждения, подчиненного МВД, с опозданием подал декларацию после освобождения, а должностное лицо Управления Укртрансбезопасности в Одесской области — ежегодную декларацию за 2015 год.

Еще один чиновник, который работал в МВД, не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Напомним, НАПК заявило в НАБУ на экс-судью Верховного суда и нардепа.

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