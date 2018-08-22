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ГПУ указали на возможный криминал в действиях чиновника уголовного розыска Киева

Киев • УНН

 • 20840 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции еще три обоснованных вывода по признакам уголовных преступлений. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

ГПУ указали на возможный криминал в действиях чиновника уголовного розыска Киева

"Два обоснованных вывода направлены в Генеральную прокуратуру в отношении заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ НП в городе Киев Швалюка Михаила Витальевича", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам проверки декларации должностного лица за 2016 год были обнаружены признаки правонарушений, предусмотренных статьями 336-1 (декларирование недостоверной информации) и 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Еще один обоснованный вывод утвержден и направлен в Нацполицию в отношении начальника отдела аналитической работы Департамента государственного надзора и контроля за безопасностью на транспорте Укртрансбезопасности Максименко Андрея Владимировича.

Чиновник уволился с занимаемой должности в январе 2016 года, однако декларацию после увольнения в 2017 году не подал. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса.

Напомним, НАПК внесло предписания пяти должностным лицам государственных органов исполнительной власти Украины.

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