Слідчий Нацполіції розслідував кримінальну справу, яку сам відкрив проти себе
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції внесло три приписи Міністру освіти і науки України, головам обласної ради і райдержадмінстрації, а також направило до суду два протоколи на старшого слідчого столичної Нацполіції. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Національне агентство направило до суду 2 протоколи про адміністративні правопорушення стосовно старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Олега Гелі щодо неповідомлення про реальний конфлікт інтересів і прийняття ним рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, посадовець розпочав та здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно самого себе”, — йдеться у повідомленні.
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Також НАЗК внесло 3 приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень ЗУ “Про запобігання корупції” (далі — Закон) щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Зокрема, внесено припис Міністру освіти і науки України Лілії Гриневич стосовно ректора Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Володимира Онищенка, який має неврегульований потенційний конфлікт інтересів, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання ним свої службових повноважень, чим порушено вимоги частини першої статті 28 Закону.
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Крім того, внесено припис голові Чернігівської обласної ради Ігорю Вдовенку стосовно директора КП “Надра Чернігівщини” Чернігівської обласної ради Володимира Чечетова, який передав в управління належні йому корпоративні права в ТОВ “Промінвест-Іванівка” без дотримання вимог частини третьої 36 Закону.
Також внесено припис голові Березнівської РДА Рівненської області Віталію Люшину стосовно начальника управління освіти, молоді та спорту Наталії Бойчук у зв’язку з прямим підпорядкуванням їй близької особи.
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Раніше НАЗК заявило до НАБУ на суддю із Донеччини. А 13 серпня До Національного антикорупційного бюро України було направлено ще 3 обґрунтовані висновки щодо народного депутата України Дмитра Святаша та судді Верховного суду України Олександра Потильчака.
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