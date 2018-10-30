Слідчий Нацполіції розслідував кримінальну справу, яку сам відкрив проти себе

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції внесло три приписи Міністру освіти і науки України, головам обласної ради і райдержадмінстрації, а також направило до суду два протоколи на старшого слідчого столичної Нацполіції. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.