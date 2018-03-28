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Корчак запевнила, що члени НАЗК не отримували премій з кінця 2016 року

Корчак запевнила, що члени НАЗК не отримували премій з кінця 2016 року

Київ • УНН

 • 10139 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Колишній голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак запевняє, що члени НАЗК не отримували премій з кінця 2016 року. Про це вона повідомила сьогодні журналістам у Києві після обрання нового голови агентства, передає кореспондент УНН.

“Не було премій у 200 тисяч... Члени агентства починаючи з кінця 2016 року не отримували премій. Я їх не виписувала”, — сказала Корчак.

Вона зазначила, що НАЗК перевіряла Рахункова палата і не знайшла фінансових порушень.

Як повідомляв УНН, новим головою НАЗК у середу 28 березня було обрано члена агентства Олександра Мангула. Його заступником став Станіслав Патюк.

Українські Національні Новини

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