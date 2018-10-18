НАЗК внесло припис голові Держаудитслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції за результатами перевірки внесло припис Голові Держаудитслужби. Про це повідомила прес-служба Агенства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами планової перевірки дотримання вимог Закону України „Про запобігання корупції“ внесло припис Голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій”, — йдеться у повідомленні.
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Так, під час перевірки Національне агентство встановило випадки порушення вимог статей 56 та 58 Закону при організації проведення спеціальних перевірок: призначення особи на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави, без проведення спецперевірки та призначення особи на посаду з підвищеним корупційним ризиком до проведення спецперевірки.
Також встановлено невиконання вимог статті 53 Закону: незабезпечення Держаудитслужбою умов для повідомлення її працівниками про порушення вимог Закону іншою особою через офіційний веб-сайт Держаудитслужби.
Крім того, відповідальні посадові особи служби, порушивши вимоги статті 49 Закону, не повідомили Національне агентство про 7 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Держаудитслужбі.
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Як повідомляв УНН, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн.
Суд обрав запобіжний захід Гавриловій у вигляді особистого зобов’язання.
2 квітня 2018 року САП направила до суду справу щодо голови Держаудитслужби.