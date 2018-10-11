У справі голови Держаудитслужби планують допитати близько 40 свідків

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У кримінальному провадженні за обвинуваченням у незаконному збагаченні голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової планується допитати в суді орієнтовно 10 свідків обвинувачення та ще близько 30 свідків сторони захисту. Про це повідомив УНН адвокат Гаврилової Ярослав Білявський.

“Прокурор заявив десь 10 свідків. І від нас близько 30. Суд визначив такий порядок (дослідження доказів — ред.), що спочатку досліджуються письмові матеріали сторони обвинувачення, потім письмові матеріали сторони захисту. Далі вже на підставі цих матеріалів буде проводитися допит свідків. Зазвичай, щоб свідку ставити певні запитання, треба посилатися на певні матеріали. На них не можна посилатися, поки вони не досліджені”, — розповів адвокат.

Також Білявський повідомив, що 4 жовтня мало відбутися засідання у справі Гаврилової, але його перенесли на 10:00 5 листопада через те, що одна із суддів перебуває у відпустці.

“На наступному судовому засіданні прокурор принесе матеріали, які є в його розпорядженні, й долучатиме до матеріалів провадження”, — додав захисник.

Як повідомляв УНН, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн.

Суд обрав запобіжний захід Гавриловій у вигляді особистого зобов’язання.

2 квітня 2018 року САП направила до суду справу щодо голови Держаудитслужби.

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