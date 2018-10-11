В деле главы Госаудитслужбы планируют допросить около 40 свидетелей

“Прокурор заявил около 10 свидетелей. И от нас около 30. Суд установил следующий порядок (исследования доказательств — ред.), что сначала исследуются письменные материалы стороны обвинения, затем письменные материалы стороны защиты. Далее уже на основании этих материалов будет проводиться допрос свидетелей. Обычно, чтобы свидетелю ставить определенные вопросы, надо ссылаться на определенные материалы. На них нельзя ссылаться, пока они не исследованы”, — рассказал адвокат.

Также Белявский сообщил, что 4 октября должно было состояться заседание по делу Гавриловой, но его перенесли на 10:00 5 ноября из-за того, что одна из судей находится в отпуске.

“На следующем судебном заседании прокурор принесет материалы, которые есть в его распоряжении, и будет привлекать к материалам производства”, — добавил защитник.

Как сообщал УНН, в январе 2018 года голове Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн.

Суд избрал меру пресечения Гавриловой в виде личного обязательства.

2 апреля 2018 года САП направила в суд дело в отношении председателя Госаудитслужбы.