НАЗК виявило ознаки криміналу у деклараціях двох чиновниць
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції повідомило НАБУ та Нацполіцію про ознаки кримінального правопорушення в деклараціях посадовців ДМС і ДСНС. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“НАЗК за результатами повних перевірок декларацій двох посадовців виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією — декларування недостовірної інформації. Відповідні обґрунтовані висновки затверджені на засіданні НАЗК та направлені до НАБУ та НПУ”, — йдеться у повідомленні.
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Так, встановлено, що Біляк Тетяна Василівна, начальник Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві, у декларації за 2015 рік не зазначила об’єкти декларування, що належать на праві власності членам сім’ї: квартиру чоловіка, земельну ділянку, що належить сину, а також дохід чоловіка та сина у вигляді спадщини. Загалом встановлено недостовірні відомості у декларації посадовця на суму 8 мільйонів 660 тисяч 627 гривень. У деклараціях за 2016 та 2017 роки посадовець також не вказала відповідну земельну ділянку сина, а також не зазначила 2 земельні ділянки, що належать дочці. Відповідні обґрунтовані висновки направлені до Національного антикорупційного бюро.
Ткалич Тетяна Михайлівна, начальник спортивного комплексу аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Харківській області, подаючи декларацію за 2016 рік, не вказала вартість квартири, що належить їй на праві власності, та не задекларувала фінансові зобов’язання перед банком.
Загалом відомості, вказані посадовцем в декларації, відрізняються від достовірних на суму 535 тисяч 332 гривень. Відповідний обґрунтований висновок передано до Національної поліції.
Раніше НАЗК викрило 55 посадовців на умисному неподанні декларацій.